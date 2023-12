Popovic Milan, stretta di mano! L’affare dipende ormai solo da un aspetto: le ultimissime sul giovane attaccante

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Matija Popovic. Come riportato da Relevo il Milan ha ormai in pugno il ragazzo, le parti si sono strette la mano e il futuro del giovane dipende solo ed esclusivamente dal club rossonero.

Se il Milan decide di occupare lo slot extra con il suo tesseramento l’affare si fa, ma dipende anche da altre eventuali opportunità di mercato. Il Manchester City è in contatto con il suo entourage per approfittarne se ce ne fossero le possibilità.

The post Popovic Milan, stretta di mano! L’affare dipende ormai solo da un aspetto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG