Pioli via dal Milan? Spunta un nome a sorpresa per sostituire il tecnico sulla panchina rossonera. Le ultime

Il Milan inizia a sondare il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione, quando con ogni probabilità verrà interrotto il rapporto lavorativo con Pioli.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, in casa rossonera si guarda anche in Ligue 1: piace molto Farioli, autore sin qui di un’ottima stagione alla guida del Nizza.

