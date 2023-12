Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, ha parlato del mercato dell’Inter e degli obiettivi del club per l’estate

PAROLE – «La riflessione interna tra società e allenatore ha portato al nome di Buchanan, in forza al Bruges. Il canadese non rinnoverà con il club belga (il suo contratto scade nel giugno 2025) e questo è un bel vantaggio per l’Inter ma per andare a prenderlo servono almeno 7-8 milioni di euro. Per Djalò e Taremi si continua a lavorare principalmente per l’estate».

