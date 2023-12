Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato il suo commento sull’Inter dopo la vittoria sul Lecce sulle colonne del Corriere dello Sport

COMMENTO – «La differenza, ancora una volta, l’ha fatta la panchina lunga di Simone Inzaghi, della quale è talentuoso esponente Yann Aurel Bisseck, 23 anni, quando ne aveva 16 il più giovane debuttante in Bundesliga del Colonia, capitano dell’Under 21 tedesca, pagato 7 milioni in estate, al primo centro in Serie A dopo avere colpito la traversa salentina. E non è un caso se, a dettare l’assist a Barella per il raddoppio che ha chiuso la partita, sia stato Arnautovic: genialoide sprecone, si mangia tre gol in ventidue minuti, però nel finale rammenta come nel proprio repertorio di classe ci sia anche il colpo di tacco con il quale libera il più forte centrocampista italiano e lo manda a segno. Al che l’Inter addirittura gigioneggia e soltanto quel grande portiere a nome Falcone le impedisce di dilagare nel finale di partita».

L’articolo Jacobelli: «Inzaghi ha vinto grazie alla panchina lunga» proviene da Inter News 24.

