Il quotidiano boccia l’operato dell’arbitro nella sfida Inter-Lecce, tanti gli episodi che hanno fatto discutere durante i 90′

L’arbitraggio di Inter-Lecce fa discutere. Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport boccia l’operato del direttore di gara Marcenaro affibbiandogli 4.5 in pagella. Ecco la motivazione:

«Da rimanere senza parole (ci sarà rimasto anche Rocchi?): si fa prima a dire le cose che ha azzeccato (poche) che quelle che ha sbagliato (tante). Male Marcenaro, come se la mancata internazionalità l’avesse fiaccato. Fischia il rigore per un tocco di gomito sinistro di Carlos Augusto che più naturale, vicino al corpo, congruo non può essere: OFR e rigore tolto. Fosse figlio del rimorso di coscienza per la punizione dell’1-0? L’Inter chiedeva il secondo giallo di Gonzalez (non c’è Spa, forse non c’è neanche fallo), il Lecce non voleva neanche la punizione. Il pallone colpisce prima la coscia del giallorosso e il braccio è parallelo al corpo».

L’articolo Inter-Lecce, il Corriere dello Sport boccia Marcenaro: 4,5 in pagella proviene da Inter News 24.

