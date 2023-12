Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter, ha commentato le prestazioni di Arnautovic e Bissek nella sfida casalinga vinta contro il Lecce

Ai microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato la vittoria dell’Inter sul Lecce concentrandosi soprattutto su due protagonisti. Le sue dichiarazioni:

«Arnautovic ha fatto fatica e il tacco nel finale di partita l’ha riabilitato ma aveva avuto due palle gol clamorose, sbagliate. L’Inter la vedo stanca, ha dovuto sbloccare una partita dove sembrava prima di trovare facile l’uomo tra le linee, poi si era chiusa, ma poi ha trovato il gol di Bisseck. Su quest’ultimo devo ricredermi, sta facendo bene e non pensavo che interpretasse il ruolo con questa personalità in poco tempo. C’era un pò di tensione in campo perchè, dopo l’eliminazione di Coppa Italia, in una partita in cui aveva fatto bene, ha fatto fatica a sbloccare e c’era un pò di sofferenza».

