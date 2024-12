L’erede di Calabria gioca in Serie A ed è italiano: “pronto” il colpo da 20 milioni per il Milan

Il Milan inizia a pianificare il proprio futuro senza più Calabria. L’erede del capitano rossonero costa 20 milioni e gioca in Serie A.

In un panorama di calciomercato spesso dominato da mosse sorprendenti e strategie a lungo termine, il Milan sembra aver gettato le sue reti in Serie A per cercare il rinforzo ideale per Fonseca e per rilanciare le ambizioni rossonere in campionato.

Con l’apertura del mercato di gennaio che non promette scossoni ma piuttosto operazioni mirate, la visione del club rossonero si concentra sulla necessità di rafforzare il centrocampo e la difesa, senza però trascurare la possibilità di aggiungere qualità e esperienza in altri reparti. Su tutti spicca il nome dell’erede di Calabria.

Un occhio al centrocampo, pronto l’erede di Calabria

La dirigenza del Milan ha identificato chiaramente il centrocampo come un settore da potenziare. La squadra si affida attualmente a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, con il rientro di Ismael Bennacer che sicuramente dà una mano ma non copre interamente le esigenze del reparto per una stagione che si prevede lunga e impegnativa. La ricerca di un nuovo centrocampista è dunque prioritaria per offrire a Paulo Fonseca alternative valide e versatili. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, il Milan pare abbia messo seriamente nel mirino l’erede di Calabria. Gioca in Serie A, è italiano, e costa 20 milioni. L’affondo finale dei rossonero potrebbe arrivare quanto prima.

L’erede di Calabria, ecco il colpo rossonero

Il Milan non ignora neanche le proprie necessità difensive, specialmente per quanto riguarda la posizione di terzino. Sebbene Alex Jimenez sia una risorsa per il lato sinistro della difesa, il club è alla ricerca di un terzino mancino che possa garantire esperienza e affidabilità, due caratteristiche viste nei calciatori della Fiorentina come Cristiano Biraghi e Luca Parisi. Questi ultimi, insieme ad un’altra opzione rappresentata da Germán Pezzella dell’Empoli, rappresentano delle opportunità interessanti per il Milan, desideroso di rafforzare questo specifico ruolo. Oltre ai già citati profili, il Milan si trova davanti a un’occasione particolarmente intrigante: il giovanissimo Michael Kayode, terzino destro della Fiorentina. Non trovando spazio adeguato e considerato una riserva nell’attuale configurazione della squadra toscana – scrive Milanlive.it – Kayode potrebbe essere tentato da una nuova sfida. Malgrado una stagione non esaltante, il giovane calciatore è molto apprezzato anche oltre i confini italiani, con una valutazione che supera i 20 milioni di euro. Questo interesse generale rende la sua eventuale acquisizione da parte del Milan non proprio semplice. Tuttavia, la carta Yacine Adli, su cui la Fiorentina mostra un crescente interesse, potrebbe rivelarsi decisiva nelle trattative.

Davide Calabria

Cambiamenti imminenti

Il Milan si prepara a rinnovare la propria rosa anche in vista delle scadenze contrattuali di Davide Calabria e Alessandro Florenzi, previste per il giugno 2025. Con una separazione dei due terzini italiani sempre più probabile, il club rossonero guarda al futuro cercando di assicurarsi optioni valide per mantenere elevato il livello della competizione interna e rispondere adeguatamente alle sfide di una stagione ricca di appuntamenti.

