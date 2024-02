L’ex Milan Niang ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell’Empoli contro la Salernitana nell’anticipo di Serie A 2023-24

LE PAROLE – «Avevo tanta voglia di tornare, ho sentito un club che aveva voglia di andare avanti e aveva un bel progetto. Sono contento. Gol pesante? Importante rimanere freddo, non è semplice tirare un rigore. Sono contento per la squadra perché hanno fatto un gran lavoro in uno stadio con grandi tifosi. Siamo rimasti freddi e questa è la strada per salvarsi»

