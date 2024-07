L’ex calciatore del Milan, Robinho, sta attraversando un periodo particolarmente complesso della sua vita, a seguito delle accuse di stupro di gruppo risalenti al periodo in cui militava nel campionato italiano. Di recente, è emersa un’importante novità riguardante il processo che lo vede protagonista, una novità che non gioca a favore dell’ex atleta brasiliano. Le ultime notizie riportate dal portale ‘Globo Esporte’ indicano che la richiesta presentata dalla difesa di Robinho, volta a ottenere una riduzione della pena detentiva, è stata respinta. Di conseguenza, l’ex giocatore del Milan dovrà scontare l’intera pena di nove anni prevista, presso il penitenziario 2 a Tremembé.

Diniego della Richiesta di Riduzione della Pena

L’esito della richiesta di riduzione della pena detentiva presentata dai legali di Robinho ha segnato un punto critico nell’iter processuale che lo vede coinvolto. La decisione della corte di rigettare tale richiesta significa che l’ex calciatore sarà costretto a completare il periodo di nove anni in carcere, senza alcuna concessione che potesse alleggerire tale carico. La posizione ferma della giustizia conferma la gravità con cui viene trattato il caso, sottolineando l’intolleranza nei confronti di tali reati.

Il Punto di Vista Legale

La difesa di Robinho, rappresentata dall’avvocato Mario Rossi Vale, ha cercato di mettere in luce un aspetto particolarmente complesso del processo: la classificazione del reato. Secondo quanto riportato, il reato di cui si accusa Robinho è stato definito “atroce” dalla giustizia italiana, una qualificazione che, tuttavia, non trova corrispondenza nella legislazione brasiliana per il tipo di crimine in questione. L’avvocato ha puntualizzato come la semplice approvazione della sentenza italiana dal STJ (Superior Tribunal de Justiça) non sia sufficiente per classificare il reato come orrendo secondo il diritto brasiliano, visto che tale definizione richiede un’espressa disposizione di legge. Nonostante questo tentativo di distinzione legale, la realtà rimane immutata: Robinho dovrà completare la sua pena in prigione, senza apparenti possibilità di evitare tale destino.

Conclusioni

In questi termini, la situazione di Robinho appare decisamente complicata, con poche speranze di vedere una modifica alla sua condanna. La rigida posizione della giustizia dimostra non solo la gravità con cui vengono trattati questi reati ma anche il crescente impegno nel voler garantire che giustizia sia fatta, indipendentemente dalle differenze legislative tra i paesi. Robinho troverà nei prossimi anni un percorso costellato di sfide, sia legali che personali, dovendo accettare le severe conseguenze dei suoi presunti atti criminosi.

