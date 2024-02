Liga: l’Almeria, con la doppietta di Luka Romero, ferma sul pareggio l’Atletico Madrid, avversario di Champions League dell’Inter

L’Atletico Madrid si ferma sul pareggio nel posticipo del sabato sera della Liga. La squadra di Simeone va per due volte in vantaggio, prima con Correa e poi con de Paul, ma a pareggiare ci pensa Luka Romero, l’argentino in prestito dal Milan.

Un pareggio che sicuramente farà piacere all’Inter, prossima avversaria dei Colchoneros con il ritorno al Wanda Metropolitano e con due risultati a disposizione per la squadra di Inzaghi.

