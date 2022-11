Il Rayo Vallecano batte il Real Madrid per 3-2 e il Barcellona supera le merengues in vetta alla classifica della Liga

La tredicesima giornata in Liga si chiude con la sconfitta del Real Madrid: le merengues infatti si fermano in trasferta con il Rayo Vallecano sul 3-2. Per la squadra di Ancelotti segnano Modric e Militao, mentre per il Rayo decidono i gol di Comesana, Garcia e Trejo.

Buone notizie per il Barcellona, che supera il Real in cima alla classifica e domani, in caso di vittoria contro l’Osasuna, chiuderà questa prima parte di campionato prima della sosta mondiale in prima posizione.

L’articolo Liga, tonfo Real Madrid: il Barcellona vola in testa proviene da Calcio News 24.

