Ligue 1, seconda giornata in Francia: continua il momento no del Lione – ancora ko e del PSG – sempre pari mentre vola il Monaco

In Francia continua il momento difficile del Lione e del PSG. I primi sono al fondo della classifica in Ligue 1 dopo il secondo ko su due partite contro il Montpellier. La squadra Luis Enrique invece pareggia ancora, contro il Tolosa nonostante la presenza in campo di Mbappe.

Bene invece il Monaco che batte lo Strasburgo con Minamino e la doppietta di Ben Yedder e guida la classifica con il Brest, vittoriosa contro Le Havre.

