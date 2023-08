Al Via del Mare, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Via del Mare, Lecce e Lazio si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Lecce-Lazio: sintesi e moviola

1′- Calcio d’inizio per la Lazio.

11′ – prima occasione per i padroni di casa: Strefezza dal limite calcia di poco a lato.

12′ – Lecce, lancio in profondità che trova Banda. L’attaccante calcia e Provedel bravo a bloccare la conclusione.

26′ – GOL LAZIO – Parte Luis Alberto che poi serve nel mezzo per Immobile, che va in scivolata. Falcone può solo sfiorare il pallone che si insacca

44′ – Palla in profondità per Lazzari che entra in area e calcia forte, Falcone respinge, scatenando la rabbia di Zaccagni che chiedeva palla al centro

45′ + 1′ – fine primo tempo.

46′ – Ricomincia il secondo tempo

48′ – Banda serve Dorgu in profondità, palla al centro per Ramadani e conclusione che non trova la porta.

53′ – Contropiede Lazio, Felipe Anderson (partito in fuorigioco) manca la porta a tu per tu con Falcone

Migliore in campo: a fine partita

Lecce-Lazio 0-1

26′ Immobile

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Alqmqvist, Strefezza, Banda. All.: D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Furlanetto, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG