Ai microfoni di DAZN, ha rilasciato qualche dichiarazione l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «Abbiamo meritato la vittoria in una gara molto equilibrata dove sono arrivati risultati interessanti: il caldo non ci ha aiutato, ma abbiamo vinto. Nella ripresa abbiamo inserito gente di qualità che ha alzato il livello spostando l’ago della bilancia. CDK? Contento per il goal, ma può ancora migliorare: ciò che rende interessante sia lui che Scamacca. E’ troppo prematuro paragonarlo a Ilicic. Le motivazioni le devi ritrovare ogni anno, quest’anno possono essere ancora più forti. La vendita straordinaria di Hojlund e di tanti altri giocatori che sono partiti ci ha dato la possibilità di fare un cospicuo ringiovanimento, possiamo affrontare nuove sfide. Zapata Non posso ostacolare una sua scelta, ma se è in forma è giusto che giochi. De Roon ha raggiunto un traguardo molto importante viste le 300 presenze: aiuta molto in campo».

