Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Sassuolo-Atalanta.

«Ha già detto tutto Carnevali, io non dico altro. Se mi chiedete di chi ha giocato va bene, Domenico non era disponibile, parlo solo di chi era a disposizione. Di solito nelle squadre segnano sempre gli stessi, in Roma-Salernitana hanno segnato Belotti e Candreva. Dobbiamo andare a cercare gol con altri giocatori, non posso parlare di chi non era a disposizione»

