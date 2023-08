All’Udinese Arena, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Udinese Arena, Udinese e Juve si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Udinese-Juve 0-2: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Udinese Juve

2′ Gol Chiesa – Subito avanti la Juventus. Zarraga sbaglia e fa ripartire i bianconeri: Vlahovic va da Chiesa che prende la mira e battezza l’angolino basso con un gran destro.

5′ Tiro Cambiaso – Ad un passo dal raddoppio la Juve. Chiesa per Rabiot, che imbuca bene per Cambiaso: il terzino punta e va, poi davanti a Silvestri calcia rasoterra ma trova la respinta di piede del portiere.

19′ Rigore Juve – Corner per Alex Sandro, la gira in area ma trova il tocco di mano di Ebosele. Rigore per la Juventus.

20′ Gol Vlahovic – Esecuzione perfetta del serbo, spiazzato Silvestri.

23′ Thauvin giù in area – L’ex Marsiglia finisce giù nel contatto con Rabiot, arrivato alle sue spalle. L’arbitro Rapuano non concede inizialmente il penalty, poi attende il check del VAR e conferma la decisione.

24′ Tiro Walace – Destro dalla lunga distanza che si perde di poco sopra la traversa.

26′ Occasione Chiesa – Weah cambia fascia per Chiesa: doppio passo ed entra in area, tiro-cross respinto quasi sulla linea da Lovric.

28′ Tiro Kamara – Traiettoria deviata quella dell’esterno dell’Udinese: Szczesny si impegna e con la sua presa evita che il pallone esca in calcio d’angolo.

33′ Szczesny anticipa Beto – Lancio lungo di Thauvin a cercare Beto in area: esce Szczesny e blocca in presa alta.

36′ Tiro Chiesa – Cambiaso trova il pertugio per servire Vlahovic: il serbo sceglie Chiesa, che arresta la corsa e poi calcia, ma sul corpo di Kabasele.

37′ Tiro Zarraga – Beto si libera di Bremer nel duello fisico, poi cerca Zarraga. Sterzata sul sinistro, pallone però che esce sul fondo.

39′ Occasione Kabasele – Resta giù Weah dopo uno scontro di gioco, ne approfitta Kabasele che si invola in fascia e cerca il cross per Beto. L’attaccante viene ben coperto dall’opposizione della difesa e non riesce ad intervenire in area piccola.

42′ Tiro Thauvin – Si prepara alla botta col mancino l’attaccante. Tocchi rapidi, poi sinistro violento che pecca di precisione: altissimo.

44′ Tiro Cambiaso – Buono spunto dell’esterno. Ci prova con il sinistro in area, non trova la porta.

45’+1′ Tiro Thauvin – Si spalanca la strada per Thauvin, centralmente la Juve non chiude e lui ne approfitta. Sinistro potente, Szczesny in qualche modo ci mette i guantoni.

Migliore in campo: a fine partita

Udinese-Juve 0-2: risultato e tabellino

Reti: 2′ Chiesa, 20′ Vlahovic rig.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Festy Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil. A disp. Piana, Malusà, Guessand, Success, Quina, Ferreira, Abankwah, Aké, Lucca, Semedo, Camara, Samardzic, Zemura, Pejicic, Nwachukwu

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Milik, Yildiz, McKennie, Iling Junior, Fagioli, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: 27′ Alex Sandro, 31′ Kabasele, 34′ Danilo

