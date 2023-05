I nerazzurri espugnano l’Olimpico di Roma grazie ad una prestazione solida e concentrata.

L’Inter risponde al Milan ed il doppio Roma-Milano termina 2-0 per le milanesi; risultati importantissimi in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria, quella nerazzurra, che sembra piuttosto diversa rispetto alle ultime partite; lo fa notare Tuttosport ma lo dice anche Simone Inzaghi in conferenza.

Romelu Lukaku

L’Inter è stata attenta dietro e ha concesso più di quanto fatto in passato senza però mai soffrire reali pericoli e soprattutto senza farsi condizionare dal pubblico avverso. Mourinho aveva veramente pochi effettivi a disposizione e ha cercato di impostare la gara sulla difensiva, l’Inter ha saputo restare sul pezzo e punire quando se ne è presentata l’occasione.

L’articolo L’Inter attende e punisce una Roma incerottata; 2-0 come il Milan proviene da Notizie Inter.

