I nerazzurri stanno mettendo a punto il piano per la prossima sessione estiva di mercato: i dirigenti avranno ancora carta bianca.

L’Inter di Oaktree almeno per questo primo anno sarà molto simile a quella di Zhang, d’altronde Marotta e Ausilio operavano già in mezzo a tanti paletti; quest’anno le cose potrebbero essere tra virgolette più facili per loro.

L’obiettivo

Rispetto alle scorse estati infatti non c’è nessuna necessità di realizzare una grossa cessione; per fare mercato in entrata però qualcuno dovrà per forza di cose partire. La Gazzetta dello Sport sostiene che i dirigenti puntino ad incassare una settantina di milioni attraverso le cessioni di molti giovani (i vari Zanotti, Satriano e compagnia) ma non solo.

Valentin Carboni

Situazioni delicate

Si potrebbe ricavare 30 milioni dalla vendita del gioiellino Valentin Carboni (sarebbe comunque un sacrificio fatto per nulla a cuor leggero) ed altrettanti da quella di Dumfries. L’olandese continua a non avvicinarsi al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e perciò potrebbe finire sul mercato già nelle prossime settimane. In caso di mancato rinnovo si spera che disputi un ottimo Europeo attirando le attenzioni dei club inglesi: su di lui c’è l’Aston Villa che disputerà la prossima Champions League.

I possibili acquisti

Con tale incasso l’Inter proverebbe ad acquistare Bento dall’Athletico Paranaense e in seconda battuta Gudmundsson dal Genoa; opzione quest’ultima in teoria possibile anche in prestito con obbligo di riscatto da esercitare nella stagione successiva.

