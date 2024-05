L’ex allenatore Cesare Prandelli ha detto la sua sul campionato di Serie A appena terminato.

Cesare Prandelli su Rai Radio 1 ha parlato della stagione appena conclusasi con lo Scudetto conquistato dall’Inter con 5 giornate di anticipo. “È stata una stagione interessante sotto tanti punti di vista: l’Inter ha stradominato e meritato questo campionato, ha avuto continuità, mentalità, capacità di mantenere in certi momenti della stagione l’obiettivo di vincere lo scudetto. Molte squadre hanno lottato per l’Europa, ci sono state anche tante delusioni. Fino alla fine del girone d’andata, sembravano già certe le squadre condannate alla retrocessione. E invece è arrivato Sean Sogliano, che ha rivoluzionato la squadra con numerosi cessioni”.

Alessandro Bastoni scudetto 2024

Sulla possibilità che anche i bergamaschi lottino per lo Scudetto

“Non è impossibile. Bisognerà capire il mercato e che fine faranno due-tre big. Se mantengono l’organico intatto un altro anno, penso che l’Atalanta possa veramente pensare a vincere lo scudetto e giocarselo con l’Inter”. La formazione di Inzaghi ora come ora è ancora ritenuta la favorita.

L’esonero di Pioli

“Per me hanno fatto malissimo a mandar via Stefano Pioli. In cinque anni ha dimostrato di avere serietà, capacità, ha vinto uno scudetto, ha valorizzato molti giocatori. Quest’anno ha avuto una stagione con tanti infortuni e con molti problemi fisici. Io avrei tenuto sicuramente Pioli”. Al suo posto dovrebbe essere annunciato la settimana prossima l’ex Roma e Lille Paulo Fonseca.

