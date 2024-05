L’ex attaccante Antonio Cassano ha criticato il tecnico piacentino per le sue 3 stagioni alla guida del club nerazzurro.

Antonio Cassano non le manda a dire nei confronti di Simone Inzaghi; ecco le sue dichiarazioni a La Fiera del Calcio. “60 milioni di persone si basano sul risultato e sull’istantaneo: se io vado a vedere il percorso di Inzaghi, è partito i primi tre mesi all’Inter benissimo e io dicevo ci fossero residui di Conte. Poi ha fatto un disastro, dove lui era di gran lunga più forte di un Milan da quarto posto e ha perso lo scudetto. Aveva una squadra clamorosa, primo disastro”.

La scorsa stagione

“L’anno scorso se mettevi il Napoli tra le prime quattro era oro: l’Inter aveva una squadra clamorosa, ha fatto un altro disastro e non si è visto nulla. Poi arriva ad un certo punto in cui volevano mandarlo via: Marotta aveva parlato con Conte, era il suo primo obiettivo. Poi da febbraio in poi vince qualche partita e ha la fortuna di vincere col Porto e poi va in finale: col Porto non meritava, con Milan e Benfica era più forte e ha meritato. Poi va in finale, tutti si ricordano che meritasse l’Inter: io sono tifoso, ma guardo. Foden può fare il 2-0, l’Inter fino a quel momento aveva calciato mezza volta in porta. Non meritava: ha avuto la fortuna di trovarsi lì e poi la fortuna l’ha abbandonata”.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

La bordata

“Inzaghi non è un allenatore stratosferico come lo fanno passare: ha vinto quest’anno, ma ha perso due campionati. E’ di gran lunga meno di quello che doveva fare: leggevo di un calcio 3.0, ma è talmente più forte delle altre che io non mi stupisco”.

Il giudizio finale

“Io non vedo quest’evoluzione che la gente vede: per me non è in crescita. Lui non ha vinto uno scudetto, ne ha persi due. […] A me non piace Inzaghi come gioca. In Italia ha dominato? Ma con 20 giocatori così, cosa fai? Hai già fatto un disastro nei primi due anni”.

