Il telecronista Riccardo Trevisani sostiene che l’attaccante argentino non sia così convinto di rinnovare il suo contratto con i nerazzurri.

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha criticato il modo di fare di Lautaro Martinez nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto; ecco le sue parole. “Lautaro ha chiesto 12, 14 e 16 milioni a salire in tre anni. Per questo io dicevo che quando ti metti la sciarpetta da interista e dici che ami il club, se poi chiedi il doppio di quello che possono darti, non vuoi negoziare, vuoi andare via. Se invece dici io voglio 10, loro possono 8, magari l’Inter fa un mega sforzo e arriva a 9. Se la richiesta è il doppio di quello che ti possono dare e con quello che è successo, perché devi metterti in questa condizione? Non è una situazione simpatica”.

Lautaro Martinez

Perplessità

“Prima era tutto sereno, ora è un po’ meno sereno: secondo me c’è da capire se c’è qualcuno dietro vista la richiesta, oppure il procuratore di Lautaro viene da Urano e non sa che non possono dargli quei soldi. Anche perché se glieli desse, arriverebbero tutti gli altri a chiedere altri soldi: bisogna fare un calcio sostenibile, anche i giocatori si diano una regolata. Io non dico che Lautaro non deve avere l’ambizione di guadagnare di più, non deve dire “forza Inter”, perché se lo dici e chiedi 16, non va bene. E diciamo a Lautaro che chi è andato via dall’Inter, non si è trovato bene”.

