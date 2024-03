I nerazzurri devono iniziare a pensare alla successione dei due ex Lazio che tra l’altro non sono più giovanissimi.

L’Inter sta disputando una grandissima stagione anche se la squadra è stata costruita con risorse economiche ed investimenti limitati: questo scenario non cambierà neanche nelle prossime stagioni e perciò Marotta e Ausilio hanno bisogno di programmare le prossime mosse con largo anticipo.

Stefan De Vrij

Pilastri a scadenza

Stefan De Vrij e Francesco Acerbi hanno il contratto in scadenza nel 2025, non alla fine di questa stagione quindi, ed al momento è difficile ipotizzare se i loro accordi verranno rinnovati; i due tra l’altro non sono giovanissimi. Tuttosport menziona tutta una serie di difensori che piacciono ad amministratore delegato e direttore sportivo a cominciare dagli raggiungibili Scalvini e Buongiorno; profili giovani, italiani e… estremamente costosi. Già fuori budget anche Leny Yoro del Lille e Jorrel Hato dell’Ajax.

Obiettivi realistici

L’Inter potrebbe tornare a seguire diversi centrali già considerati per il post Skriniar: il gradimento per Perr Schuurs del Torino non è diminuito nonostante la rottura del legamento crociato avvenuta tra l’altro proprio contro la formazione di Inzaghi. Hanno contratto in scadenza l’anno prossimo e perciò sono opzioni più che percorribili anche Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Danilho Doekhi dell’Union Berlin, squadra attuale di Gosens; anche quest’ultimo fu valutato come possibile erede dello slovacco. Certo fare meglio del reparto arretrato attuale è piuttosto difficile.

L’articolo L’Inter comincia a pensare al post-Acerbi e De Vrij: tanti i nomi nella lista di Ausilio proviene da Notizie Inter.

