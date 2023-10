I nerazzurri a fine stagione potrebbero nuovamente cambiare molto l’organico soprattutto nel reparto offensivo.

L’Inter al momento si concentra sui rinnovi di diversi giocatori che sono ritenuti molto importanti da società e staff tecnico ma la sosta è un’occasione utile anche per pensare a possibili colpi in entrata.

La situazione

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW ha fatto il punto su alcune operazioni in entrata dell’Inter. “Il club nerazzurro sta sondando il terreno in chiave futura su un po’ tutti i settori. A centrocampo si segue con interesse anche Soucek, Nazionale della Repubblica Ceca, che ha il contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un anno a favore della società. Per ora solo un’idea”.

Alexis Sanchez

Derby per l’iraniano

“L’Inter non chiude le porte ad alcuna opportunità e come il Milan non ha certo abbandonato l’ipotesi Taremi del Porto. l centravanti iraniano, trattato nell’ultima sessione, a giugno si libererà a parametro zero e per questo a oggi rappresenta una grande occasione. L’Inter è ancora in corsa ma non è la sola“.

La ricostruzione

Il Milan negli ultimissimi giorni di mercato della scorsa sessione estiva aveva raggiunto l’accordo col Porto per un acquisto a titolo definitivo dell’attaccante per 15 milioni di euro più bonus. L’affare saltò in circostanze molto simili a quelle della trattativa per Samardzic, l’entourage di Taremi chiese commissioni più alte. Entrambe le milanesi potrebbero dover mettere a posto l’attacco nella prossima stagione considerati i punti interrogativi Sanchez e Jovic che tra l’altro hanno i contratti in scadenza a giugno.

L’articolo L’Inter continua a seguire Taremi del Porto ma ha obiettivi anche in altri ruoli proviene da Notizie Inter.

