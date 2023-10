Sarà un rientro pesantissimo per l’Inter dalla pausa delle Nazionali: i nerazzurri sono chiamati a 5 match importantissimi

Saranno settimane di fuoco per l’Inter, al rientro dalla sosta per le Nazionali. Il calendario dei nerazzurri, infatti, non concede attimi di tregua e, anzi, bersaglia con impegni da non fallire.

Saranno 5 le prossime partite che l’Inter dovrà preparare a dovere: la trasferta di campionato col Torino del 21 ottobre, il match d’andata di Champions col Salisburgo il 24, l’attesissima Roma il 29, l’ostica Atalanta il 4 novembre e il match di ritorno di Champions l’8.

