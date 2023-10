Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del campionato di Serie A e della classifica, al momento guidata dal suo Milan

Ospite all’evento benefico Wembrace Sport, organizzato da Bebe Vio, il presidente del Milan Paolo Scaroni parla così della squadra, al momento in vetta alla classifica di Serie A, a +2 dall’Inter.

LE PAROLE- «L’evento ci sta così a cuore che con Marotta non abbiamo parlato di stadio. Questo evento è diventato il simbolo dello sport inclusivo, una delle missioni di Fondazione Milan. Eravamo già stati in alto negli anni passati, ma a me piace essere lassù alla fine del campionato. Mi dà un certo piacere quello che sta accadendo, io voglio vincere tutte le partite»

