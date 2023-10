Il giornalista Alessandro Bonan ha detto la sua ruguardo al caso scommesse e alle conseguenze che sta apportando: le parole

Ospite negli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan accende un faro sulla ludopatia, evidenziandone la pericolosità.

LUDOPATIA- «Scommesse? Si è acceso un faro su un problema di cui si parlava poco: la ludopatia. La malattia del gioco. Rovina le persone e non è trattata come una malattia. Questi sono ragazzi che non si rendono conto della fortuna che hanno, ma restano dei giovani. Hanno molto tempo libero, spesso non sono seguiti così tanto dalle famiglie, parlo in generale. L’aspetto positivo è parlare di questo problema»

L’articolo Scommesse, Bonan: «Si parlava pochissimo di questa malattia» proviene da Inter News 24.

