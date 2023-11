I nerazzurri sono letteralmente folgorati dalla caratteristiche del trequartista del Monza e della nazionale italiana.

Andrea Colpani è in rampa di lancio e Piero Ausilio se ne è accorto da tempo visto che ogni qualvolta è possibile lo va a visionare dal vivo.

Adriano Galliani

Derby d’Italia

Tuttosport aggiorna la situazione sostenendo che sul “pezzo pregiato dell’estate 2024” ci sono sia Inter che Juve con i nerazzurri leggermente in vantaggio. I nerazzurri non hanno urgenze a centrocampo in questo momento come invece le hanno i bianconeri orfani di Pogba e Fagioli; tuttavia sembra molto improbabile che a Sensi e Klaassen vengano rinnovati i rispettivi contratti in scadenza. Il pressing meneghino viene fatto dai dirigenti Marotta e Ausilio che hanno ottimi rapporti col Monza dopo aver perfezionato l’operazione Carlos Augusto ma anche il prestito dei due ex Primavera Franco e Valentin Carboni, ma anche da Bastoni. Il difensore è molto amico del centrocampista brianzolo visto che hanno giocato insieme nel settore giovanile dell’Atalanta. Colpani ha un contratto in scadenza nel 2028 e quindi non verrà certo pagato poco; è tutto in mano al Monza e ad Adriano Galliani.

Retroscena

Il quotidiano piemontese riporta che la scorsa estate Colpani è stata una pazza idea dell’Inter anche dopo aver perso Samardzic; tuttavia la dirigenza non aveva i soldi necessari per convincere il club brianzolo avendo deciso di investirne molti per il difensore. Alla fine infatti è arrivato Pavard.

