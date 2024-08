Alla scoperta del nuovo sponsor di maglia nerazzurro Gate.io, altra implementazione a livello di sponsor che porterà soldi freschi

In un’epoca in cui il digitale si fonde sempre più con ogni aspetto della nostra vita quotidiana, le partnership che abbinano tradizione e innovazione si rivelano sempre più strategiche e affascinanti. È questo il caso dell’accordo siglato tra Gate.io, importante exchange di criptovalute a livello internazionale, e l’FC Internazionale Milano, emblema del calcio italiano e internazionale con una ricca storia di successi alle spalle. Questa sinergia, che partirà dalla stagione 2024/25, sottolinea una visione condivisa e una spinta verso l’innovazione, proiettando entrambe le realtà in una dimensione dove tecnologia e sport si incontrano per creare un’esperienza unica per i fan.

Un nuovo capitolo per l’Inter e Gate.io

L’accordo prevede che Gate.io diventi l’Official Sleeve Partner dell’Inter, vedendo il proprio logo adornare le maniche delle divise della Prima Squadra maschile, delle Inter Women e delle formazioni U20. Questo non è solo un momento significativo per entrambe le organizzazioni ma rappresenta anche un’importante esposizione nel mondo dello sport.

Tifosi dell’Inter allo scudetto

Sinergie e Innovazioni

Le basi di questa partnership sono radicate nella condivisione di valori come l’innovazione, la valorizzazione delle community e l’orientamento verso obiettivi di successo a lungo termine. Le attività previste sono volte a migliorare l’esperienza dei fan, attraverso contenuti esclusivi, attivazioni di marketing congiunte e opportunità uniche di coinvolgimento, dimostrando come la combinazione di eccellenza sportiva e avanguardia digitale possa arricchire l’esperienza dei sostenitori.

Le parole dei protagonisti

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha espresso soddisfazione per l’accordo, evidenziando come Gate.io, grazie alla sua lunga esperienza nel settore delle criptovalute e un animo innovativo, garantirà una visibilità senza pari nelle competizioni a venire. Han Lin, fondatore e CEO di Gate.io, ha ribadito l’entusiasmo per la collaborazione con l’Inter, sottolineando l’impegno nell’apportare nuove esperienze ai fan e nel sfruttare le sinergie tra il calcio e il mondo digitale.

Verso il futuro

L’impatto di questa partnership va oltre il semplice sponsor tecnico. Con l’avvio già annunciato delle attività di visibilità tramite i LED a bordocampo in occasione di partite chiave, questa collaborazione si propone di ridefinire l’esperienza dei tifosi offrendo un coinvolgimento senza precedenti. Attraverso l’innovazione e il condiviso spirito vincente, Gate.io e l’Inter puntano a creare un legame ancora più stretto con la loro base globale di appassionati, segnando un importante passo avanti nella fusione tra il settore sportivo e quello dell’innovazione digitale.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG