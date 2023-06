Il Manchester United ha da tempo dichiarato il proprio interesse per il portiere dell’Inter Andrè Onana: le ultime sulla trattativa

Andrè Onana, dopo l’ottima prova in Champions League con l’Inter, è balzato sulla lista dei desideri di molti club, Manchester United in primis.

Come scrive il Corriere dello Sport, gli intermediari sono a lavoro per trovare il giusto compromesso tra la domanda dell’Inter (60 milioni) e l’offerta (40 milioni):

ONANA- Per il momento, le cifre non coincidono. I Red Devils pensavano di potersela cavare con una quarantina di milioni. L’Inter invece ha fissato il prezzo a 60. Vero è che Onana è arrivato da svincolato, ma in viale Liberazione sono stati gli unici a credere davvero in lui. E, comunque, non è una richiesta campata per aria, alla luce dei numeri di Onana in Champions.

LE QUALITA’ SI PAGANO– Ma anche della considerazione che gli ha dedicato Guardiola, quindi non un allenatore qualsiasi. Del resto se, ormai, la regola per le grandi squadre è quella di costruire da basso, avere un portiere con la qualità dei piedi del camerunense significa avere un giocatore di movimento in più, e quindi superiorità numerica. E allora certe qualità bisogna pagarle.

