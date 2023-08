I nerazzurri non hanno ancora sostituito Milan Skriniar che è andato al Paris Saint Germain; c’è stallo dopo il rifiuto di Azpilicueta.

L’Inter è al momento in altre faccende affaccendata (Sommer, Samardzic e Scamacca su tutte) ma ci sarebbe ancora da colmare urgentemente una lacuna in difesa; per l’esattezza manca un braccetto destro o sinistro, il tutto dipende da come si vuol considerare il promettente Bisseck.

Yann Bisseck

La Gazzetta dello Sport menziona 6 possibili obiettivi dei nerazzurri, si tratta di Chalobah, Tomiyasu, Toloi, Demiral, Tiago Djalò e Pavard. Sono tutti obiettivi molto molto difficili per vari motivi: Demiral non convince più di tanto i dirigenti mentre Djalò è in ripresa da un bruttissimo infortunio accusato a marzo, gli altri costano tanto, forse troppo per l’Inter. Insomma al momento il difensore non sembra una priorità; se ne riparlerà verso la fine della sessione.

