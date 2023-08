Il centrocampista serbo-tedesco quasi certamente approderà in nerazzurro, tutte le parti in causa stanno lavorando affinché ciò accada.

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla trattativa che dovrebbe portare all’Inter Lazar Samardzic: la Gazzetta dello Sport sostiene che per chiudere l’affare manca solo l’ultimo incontro dei dirigenti nerazzurri con la procuratrice del centrocampista Rafaela Pimenta.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Serve ratificare l’accordo sullo stipendio del ragazzo che dovrebbe essere intorno ai 2 milioni a stagione; ieri intanto si è lavorato su Giovanni Fabbian che andrà all’Udinese come contropartita anche se i nerazzurri manderanno una recompra. Il serbo passerà all’Inter in prestito con obbligo di riscatto da esercitare nel 2024 per una cifra totale (che comprende quindi anche il valore del cartellino di Fabbian) di 25 milioni; la prossima settimana ci saranno visite mediche e firma.

L’articolo La chiusura per Samardzic slitta all’inizio della prossima settimana, tutti i dettagli proviene da Notizie Inter.

