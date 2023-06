I nerazzurri in questo momento sembrano non puntare sull’attaccante italo-argentino dopo averlo monitorato a lungo negli ultimi mesi.

Mateo Retegui è stato spessissimo accostato all’Inter ultimamente ma ora i nerazzurri sembrano orientati su altri profili; questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Sono diversi i motivi della scelta.

Lautaro Martinez

I circa 20 milioni del suo cartellino sono ritenuti eccessivi al momento dai dirigenti, mentre si teme anche che non possa intendersi perfettamente con Lautaro Martinez. Nonostante le uscite molto probabili di Dzeko e Correa Marotta e Ausilio per ora sono concentrati su Lukaku. La rosea quindi ritiene che l’attaccante della nazionale possa andare in una tra Lipsia, Fiorentina ed Udinese. Retegui però spera ancora che i nerazzurri cambino idea.

