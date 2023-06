Calciomercato Milan, il CEO del Villarreal ha parlato del futuro di Chukwueze: per lasciarlo partire serve l’offerta giusta

Importanti aggiornamenti sul futuro di Chukwueze, obiettivo del calciomercato Milan. Ad AS il CEO del Villarreal ha dichiarato:

«Chukwueze? È vero, è entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League. Se si presentasse questa opzione ci siederemmo e negozieremmo, ma bisogna vedere se arriva un’offerta vantaggiosa per le 3 parti. Ancora non è arrivata».

