I nerazzurri hanno deciso di sacrificare l’estremo difensore camerunese arrivato l’anno scorso a parametro zero dall’Ajax.

L’Inter aspetta da un momento all’altro la prima offerta del Manchester United per Andre Onana sebbene i media inglesi evidenzino che il club abbia problemi col FairPlay finanziario. I nerazzurri chiedono 60 milioni ma ne potrebbero accettare anche 50 più bonus.

Gewiss Stadium

Ovviamente poi bisognerebbe sostituire il camerunese e secondo La Repubblica i dirigenti sceglieranno tra Marco Carnesecchi dell’Atalanta, Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk e Giorgi Mamardashvili del Valencia. Per l’ex portiere della Cremonese i bergamaschi chiedono 20 milioni di euro, l’ucraino ha il contratto in scadenza nel 2024 ma il suo club spara alto mentre il georgiano non sarebbe un’alternativa economica anche se gli spagnoli hanno bisogno di vendere.

L’articolo L’Inter monitora 3 portieri per la successione di Onana proviene da Notizie Inter.

