Lukaku torna all’Inter? Il Decreto Crescita può sorridere ai nerazzurri, ecco come stanno le cose

Come riporta Repubblica, il Decreto Crescita può intervenire in aiuto dell’Inter:

«Il provvedimento prevede sgravi per cinque anni. Lukaku è arrivato in Italia per la prima volta nell’estate del 2019, quindi la scadenza del regime di favore scatterebbe nell’estate del 2024. Ma è probabile che Lukaku possa avere i requisiti per un’estensione del periodo di altri cinque. Un intervento legislativo del 2022 prevede infatti un secondo quinquennio di regime fiscale favorevole, con detassazione al 50 per cento, per chi abbia almeno un figlio minorenne a carico (e Lukaku lo ha) oppure diventi proprietario di un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento, o nei 12 mesi che precedono. Non ci sono automatismi, ogni posizione viene valutata singolarmente».

L’articolo Lukaku, il Decreto Crescita aiuta l’Inter? Ecco come stanno le cose proviene da Inter News 24.

