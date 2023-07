Una volta perfezionata la cessione di Brozovic i nerazzurri penseranno ai colpi in entrata.

L’Inter non sostituirà Brozovic con Frattesi come sembrava certo fino a qualche giorno fa: i nerazzurri hanno cambiato strategia e ora con i soldi incassati dal croato andranno a trattare l’acquisto a titolo definitivo di Lukaku col Chelsea, lo riferisce il Corriere della Sera.

Davide Frattesi

Il centrocampista neroverde però non verrà certamente abbandonato (anche se Marotta e Ausilio stanno valutando altre opzioni nello stesso ruolo). Frattesi ha l’accordo con l’Inter dalla prima metà di giugno, va però trovata l’intesa col Sassuolo. Ovviamente non è detto che altre squadre come Roma e Milan non riescano nel frattempo a strapparlo ai nerazzurri.

L'articolo Inter: Frattesi non è più la priorità, ora tutto su Lukaku proviene da Notizie Inter.

