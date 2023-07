Mattia Zanotti si è presentato da nuovo giocatore del San Gallo: le prime parole dell’esterno di proprietà dell’Inter ai canali ufficiali svizzeri

Zanotti, passato in prestito dall’Inter al San Gallo, ha parlato così per la prima volta da calciatore svizzero:

«Sono originario di Lonato del Garda, ho giocato per 5 anni nell’Inter e ora sono qui a San Gallo per un anno. Sono contentissimo di essere qui. Le mie miglior qualità probabilmente sono la velocità e la forza: sono un terzino destro che può giocare anche a sinistra. Spero di dare il meglio per questo club perchè mi ha voluto tanto. Ai tifosi: spero di vedervi presto allo stadio».

L’articolo Zanotti: «Felicissimo di essere arrivato al San Gallo, ecco le mie qualità» proviene da Inter News 24.

