I nerazzurri piegano il Monza concedendogli pochissime occasioni.

La prima chance è il mancino di Mkhitaryan che termina di poco alto; l’Inter passa in vantaggio all’8’ col tocco di giustezza di Lautaro che sfrutta un bel cross basso di Dumfries per fare 1-0. I nerazzurri insistono col sinistro a volo del Toro che termina in curva; ci prova anche Dimarco ma la sua rasoiata finisce fuori di poco. La squadra di Inzaghi si abbassa nel finale di tempo senza però concedere grosse chance al Monza; si va a riposo sull’1-0.

Lautaro Martinez

In avvio di ripresa la gara è molto aperta con occasioni da ambo le parti; Dimarco va vicino al 2-0 con un sinistro che finisce alto di poco. I brianzoli si rendono pericolosi con la conclusione di Birindelli che va in curva; al 76’ Lautaro fa doppietta in scivolata dopo l’ottimo assist del neo-entrato Arnautovic. La gara finisce 2-0, vittoria molto convincente per la squadra di Inzaghi.

