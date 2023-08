Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro il Genoa: le dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Genoa-Fiorentina.

VITTORIA – «Abbiamo mostrato una grande personalità in questa gara. Temevamo l’entusiasmo del Genoa e del suo popolo: essere entrati in campo come abbiamo fatto mi ha fatto felice. Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ci ha lasciato qualcosa. I nuovi devono ancora crescere, ma hanno fatto bene».

SICUREZZA IN FASE DIFENSIVA – «Noi cerchiamo il non possesso in un certo modo. I gol si subiscono, ma stiamo cercando di aggiustarci. Oggi ci siamo comportati davvero bene».

BONAVENTURA – «Jack ha 34 anni è nel pieno della maturità. Sa come coprire il campo al meglio e gestire le energie. Il gol di oggi è la dimostrazione di tutto. Averlo libero da pensieri è un valore aggiunto. Dobbiamo gestirlo per farlo andare forte sempre».

DEBUTTO KAYODE – «È un ragazzo che ha un carattere molto forte. Non teme nulla. Ed è una cosa importante quando si è così giovane. In più è forte fisicamente ed è arrivato carico per la vittoria dell’Europeo. Quando è tornato a Firenze è andato a già con la medaglia d’oro al collo per qualche giorno».

