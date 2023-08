Harry Kane a segno nella prima di Bundesliga, in cui il Bayern Monaco ha battuto il Werder Brema: le sue parole

Harry Kane ha subito trovato il gol al Bayern Monaco. I campioni di Germania sono scesi in campo ieri sera nella prima giornata di Bundesliga, battendo il Werder Brema per 4-0. Di seguito le sue parole dopo il match.

«Avevo le farfalle all’inizio ma poi mi sono concentrato sul mio lavoro. Non è facile quando vieni in un nuovo paese, ci vuole tempo ma sono davvero felice. Per quanto riguarda l’hype, non ci penso molto. Cercherò di ripagare la fiducia, però. Non vedevo l’ora di scendere in campo. Sono molto felice di questo inizio e di aver contribuito alla vittoria. Quattro gol e porta inviolata è qualcosa di importante, ci voleva dopo la sconfitta della scorsa settimana (in Supercoppa di Germania, ndr). Non avrei potuto chiedere una serata migliore».

