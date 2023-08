I nerazzurri vincono e convincono alla prima di campionato, nessuna insufficienza per gli uomini di Inzaghi; ecco le pagelle.

SOMMER 6: praticamente inoperoso, deve intervenire solo su un cross basso.

DARMIAN 6,5: lotta con qualche fastidio fisico che non gli permette di essere sempre pulito negli interventi. Conclude in crescendo. (Dall’84’ BISSECK s. v.).

DE VRIJ 7: perfetto prima su Maric e poi su Mota Carvalho.

BASTONI 6,5: buona prestazione sia in marcatura che in fase di sviluppo della manovra.

DUMFRIES 7: fornisce l’assist per l’1-0 ed in generale sale e scende continuamente sulla fascia destra, è uno dei più in palla. (Dal 67’ CUADRADO 6: prova a seminare il panico nella difesa avversaria ma i compagni non sfruttano i suoi passaggi).

BARELLA 6,5: propizia il primo goal del match con un tocco delizioso. In generale è molto generoso ma qualche volta pecca di lucidità.

CALHANOGLU 6,5: fondamentale la scivolata con cui mura il tiro a botta sicura di Kyriakopoulos. Si fa vedere per qualche cambio di fascia illuminante ma soprattutto per i recuperi difensivi.

Stefan De Vrij

MKHITARYAN 6,5: calcia alto dal limite ad inizio gara, come al solito mette quantità e qualità al servizio della squadra, conclude da seconda punta.

DIMARCO 6,5: sempre molto preciso col suo sinistro, va vicino al raddoppio in due occasioni ma i suoi tiri sono leggermente imprecisi. Esce stremato. (Dal 67’ CARLOS AUGUSTO 6: prova a pungere ma qualche suo cross è leggermente impreciso).

THURAM 6,5: molto nel vivo del gioco, si dà da fare sia in interdizione che in rifinitura, dialoga molto bene coi compagni. Molto meglio del giocatore macchinoso visto nelle amichevoli. (Dal 67’ ARNAUTOVIC 6,5: entra e si fa subito notare con un’azione in cui realizza doppio passo ed assist per il 2-0).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: segna ad uno dei primi palloni toccati e bissa nella ripresa, in mezzo ai 2 goal tanto lavoro per la squadra. (Dal 79’ FRATTESI s. v.).

INZAGHI 6,5: l’Inter gioca bene soprattutto nel primo tempo. La sua squadra va in vantaggio, gestisce molto bene la partita e concede veramente pochissimo al Monza, una squadra che nella passata stagione era stata imbattuta coi nerazzurri.

L’articolo Inter-Monza: Lautaro show, De Vrij perfetto, Arnautovic incide sin da subito proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG