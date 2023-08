Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro il Monza: le dichiarazioni

Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Monza.

PARTITA – «Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore. Sono soddisfatto, ho visto entusiasmo da chi è subentrato. Una vittoria che volevamo, ho tratto spunti positivi».

THURAM – «Ha fatto quello che doveva fare. Non è stato fortunatissimo in un paio di situazioni, poi ci sono stati i cambi. I primi quattro li conoscete, Bisseck è entrato al posto di Darmian che aveva un problema alla caviglia, ha fatto bene».

RIPARTIRE DALLA FINALE – «Abbiamo cambiato tantissimo, sia per scelta societaria che per scelte individuali, ma si vede una squadra che ha automatismi. Ripartiamo da due stagioni fatte bene, ora manca ancora qualcosa per completare la rosa. Abbiamo l’obbligo e il dovere per rendere felici i nostri tifosi».

MERCATO – «In quel ruolo siamo scoperti (difesa ndr), sappiamo che il mercato è sempre in evoluzione, può succedere di tutto. Abbiamo perso giocatori importanti, è in atto un cambiamento, ma ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e col sorriso, come piace a me».

ARNAUTOVIC – «In una squadra come l’Inter devi sempre avere dubbi, come è successo lo scorso anno. Mi creerà problemi? Non sono problemi importanti. Ho ragazzi intelligenti, tutti sanno di avere alternative importanti nel loro ruolo. Abbiamo gente di qualità in panchina».

