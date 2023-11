L’Inter per The Athletic, perdite e debiti da record. Zhang ha le ore contate e oltre 300 milioni da restituire. La situazione del club nerazzurro secondo il portale

The Athletic inquadra la situazione economica, fra debiti e perdite, dell’Inter. Il portale statunitense apre con una domanda «Se questi sono i soldi che l’Inter perde in una stagione straordinaria, che succederà in una stagione ordinaria». Il riferimento alla perdita a bilancio di 85 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, inoltre, da quando è arrivato Suning le perdite del club nerazzurro sono quantificate in oltre 650 milioni.

Una grossa cifra, la quale ha avuto il bisogno dell’aiuto di Oaktree per essere risanata. The Athletic spiega, però, che l’esposizione debitoria dell’Inter con Oaktree aumenterà e avrà una scadenza fissata per il 20 maggio. Ovvero quando Suning dovrà restituire 287 milioni di sterline (circa 329 milioni di euro) per un prestito ricevuto nel 2021, a causa del Covid, dalla società di gestione patrimoniale statunitense. Il numero uno dei nerazzurri aveva chiesto alla vigilia della finale di Champions League di rinegoziare il debito ma ormai il tempo sta per scadere.

