I nerazzurri dopo lunghe settimane di riflessioni hanno optato per il ritorno dell’austriaco.

L’Inter ha praticamente acquistato Marko Arnautovic dal Bologna per 8 milioni più 2 di bonus; l’attaccante domani svolgerà le visite mediche. Alla fine la scelta dei dirigenti è caduta sull’austriaco dopo che sono stati valutati tantissimi nomi, com d’altronde vi abbiamo raccontato fino ai giorni scorsi.

Alexis Sanchez

Il ballottaggio vero è proprio, secondo il Corriere dello Sport, è stato con Alexis Sanchez; Arnautovic ha prevalso per la sua maggior fisicità e, si spera, per la sua presenza in zona goal. La personalità invece è abbastanza spiccata in entrambi. Accontentato dunque Inzaghi che voleva un profilo alto, già pronto e che conoscesse la Serie A visto che anche nel precampionato si è perseverato nella tendenza della passata stagione di concretizzare pochissimo rispetto a quanto creato.

