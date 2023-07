La trattativa per riportare a Milano il belga entra nel vivo: l’obiettivo è concludere il tutto entro pochi giorni.

L’Inter aspetta il rilancio definitivo del Manchester United per Onana così da avere liquidi per andare dal Chelsea per comprare Romelu Lukaku (oltre che 3 portieri). I nerazzurri, secondo Tuttosport, vogliono chiudere l’operazione entro il 12 luglio per fare in modo che il belga non debba presentarsi al ritiro dei Blues.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

Marotta e Ausilio proporranno un prestito oneroso a 5/6 milioni con obbligo di riscatto da esercitare nel 2024 a 30 milioni più bonus; per quella data il valore a bilancio di Lukaku per i londinesi sarà di 45/46 milioni, insomma la perdita per loro sarebbe alquanto ridotta. Basterà per convincere il Chelsea?

L’articolo L’Inter prova a stringere in questi giorni per Lukaku proviene da Notizie Inter.

