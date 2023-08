I nerazzurri devono decidere quanto budget investire per il sesto difensore, sesto solo numericamente visto che potrebbe arrivare un big.

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione dopo la rinuncia a Lazar Samardzic: i dirigenti hanno una discreta quantità di denaro ma ora devono decidere su chi puntare per la difesa. A centrocampo Sensi dovrebbe restare mentre nel reparto arretrato serve un altro acquisto.

Tuttosport ritiene che l’Inter stia pensando nuovamente a Benjamin Pavard, difensore francese che ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco. Su di lui c’è anche il Manchester United e l’operazione, proprio per via della scadenza del contratto, non si può fare in prestito; i tedeschi continuano a chiedere cifre superiori ai 30 milioni. Si evince quindi che la trattativa è estremamente difficile per i nerazzurri.

