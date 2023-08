Sebastiano Esposito dice addio all’Inter: definito l’accordo per il suo approdo alla Sampdoria. Ecco formula e dettagli dell’affare

Finisce l’avventura di Sebastiano Esposito con la maglia dell’Inter. L’attaccante classe 2002 di Castellammare di Stabia saluta i nerazzurri dopo diverse stagioni vissute tra giovanili, esperienze in prima squadra (con anche un gol siglato contro il Genoa) ed altre avventure in prestito tra Italia ed estero.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, è stato trovato l’accordo per il suo passaggio alla Sampdoria: il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di determinate condizioni (come la promozione in Serie A).

L’articolo Esposito lascia l’Inter, tutto fatto per il passaggio alla Sampdoria: i dettagli proviene da Inter News 24.

