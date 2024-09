I nerazzurri, secondo indiscrezioni, sono sulle tracce del gioiello del Barcellona che però ultimamente sembra essersi un po’ perso. Dalla Spagna arriva una voce clamorosa. Parliamo dell’interesse dell’Inter per Ansu Fati, ala giovane e talentosa del Barcellona, il cui futuro sembra ormai delinearsi lontano dalla Catalogna. Una sfida di mercato all’orizzonte L’Inter, dopo la recente sconfitta nel derby, non perde tempo a guardarsi intorno in cerca di rinforzi per il futuro, con particolare attenzione al reparto offensivo. È in questo contesto che emerge il nome del giovane, la cui esperienza all’estero nella passata stagione, più precisamente al Brighton, non è stata memorabile; nonostante ciò Ansu Fati conserva in sé un enorme potenziale. In Inghilterra sotto la guida di De Zerbi l’attaccante esterno ha segnato 4 reti e fornito 1 assist; non abbastanza per il Barcellona, che lo considera poco ed è aperto alla possibilità di una cessione. Le condizioni dell’affare […]

