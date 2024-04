Arrivano indiscrezioni clamorose sul futuro societario del club nerazzurro: diversi quotidiani italiani parlano di un interesse saudita.

L’Inter sta giocando due partite importantissime in questi mesi: una riguarda naturalmente l’aspetto sportivo, con la certezza matematica della vittoria dello Scudetto da raggiungere il prima possibile, e l’altra riguarda le vicende societarie. Il Corriere della Sera stamattina ha sganciato la bomba: Steven Zhang sta trattando la cessione ad una cordata saudita.

L’identikit dei compratori

Il quotidiano specifica subito che non si tratta del fondo sovrano PIF, attuale proprietario del Newcastle: negli anni scorsi, soprattutto nel 2021, si riteneva che PIF avrebbe comprato il club nerazzurro ma in realtà non andò così. Il possibile compratore dell’Inter di cui si parla oggi farebbe parte della famiglia reale saudita; si pensa che possa arrivare ad offrire cifre non lontane dalla valutazione di 1,2 miliardi che ha sempre fatto Zhang.

Sede Inter

I mille tavoli di Zhang

Il presidente tratta, come detto, la cessione di tutto il club con i sauditi ma la priorità resta ovviamente trovare il modo di rifinanziare il debito in scadenza il 20 maggio con Oakree. Nel caso quest’ultima trattativa non vada in porto, Zhang potrebbe decidere di “sostituire” il fondo californiano trovando un accordo di prestito con un altro fondo. La vicenda proprietaria in generale è intricatissima perché lo stesso Oaktree potrebbe trattare la cessione ai suddetti sauditi in prima persona una volta esercitato il pegno per la possibile inadempienza di Zhang. Insomma manca pochissimo alla scadenza del prestito ma il futuro societario dell’Inter è ben lontano dall’essere chiarito.

