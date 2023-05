I nerazzurri hanno fatto in modo che l’ultima partita di campionato sia poco più che una formalità; in teoria si potrebbe tentare l’assalto al secondo posto.

L’Inter si è qualificata alla prossima Champions League con un turno di anticipo avendo battuto ieri l’Atalanta. I nerazzurri ora devono affrontare il Torino fuori casa prima di dedicarsi interamente alla finale di Champions League, vero passo in avanti rispetto alla passata stagione.

stadio Olimpico Grande Torino

Tuttosport analizza i dubbi di Inzaghi in merito al match contro la squadra di Juric: giocare con i titolari o farli riposare tutti per averli tirati a lucido il 10 giugno? La decisione probabilmente verrà presa nei primi giorni della prossima settimana ma pare che lo spogliatoio preferisca iniziare con la formazione migliore per poi effettuare turnover a gara in corso. Questo perché i giocatori ora sono abituati a giocare ogni 3 giorni, uno stacco di quasi 2 settimane potrebbe far sopraggiungere qualche rilassamento indesiderato.

